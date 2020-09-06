Количество госпитализированных из-за коронавируса упало. Треть заболевших — врачи

5 сентября было госпитализировано 325 больных коронавирусной инфекцией, которой за минувшие сутки заболели 2 107 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 325 человек", - сказал он.

Среди 2 107 человек, у которых 5 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 113 детей и 105 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 8 796 детей и 11 992 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

2 школы и 20 классов в Киеве переведены на дистанционное обучение, 4 детских сада закрыты из-за заболеваний коронавирусом.

После этого в Николаеве часть учеников четырех школах и двух детских садов отправили учиться дистанционно из-за случаев коронавируса среди учителей и детей.

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