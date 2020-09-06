Количество госпитализированных из-за коронавируса упало. Треть заболевших — врачи

5 сентября было госпитализировано 325 больных коронавирусной инфекцией, которой за минувшие сутки заболели 2 107 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За сутки было госпитализировано 325 человек", - сказал он. Среди 2 107 человек, у которых 5 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 113 детей и 105 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 8 796 детей и 11 992 медработника. Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября. 2 школы и 20 классов в Киеве переведены на дистанционное обучение, 4 детских сада закрыты из-за заболеваний коронавирусом. После этого в Николаеве часть учеников четырех школах и двух детских садов отправили учиться дистанционно из-за случаев коронавируса среди учителей и детей.