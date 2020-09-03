На пожаре в Луганской области погиб военный

Украинский военнослужащий погиб во время ликвидации пожара в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают сослуживцы, в то время, как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - сказано в нем.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщали Українськi Новини, из-за пожаров, которые возникли в один день в Харьковской и Луганской областях, Президент Владимир Зеленский собрал совещание с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Известно, что в Харьковской области из-за пожара 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

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