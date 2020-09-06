Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией. Где посмотреть матч

В воскресенье, 6 сентября, состоится матч Украина-Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано". В связи с коронавирусом матчи Лиги наций проходят без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Об этом пишет ua-football.

По причине карантина руководство испанской королевской федерации футбола решило провести игру на довольно скромной арене: стадион "Альфредо ди Стефано" способен принять лишь 6 тысяч зрителей. Здесь свои домашние встречи проводит молодежная комада "Реала".



Где смотреть

Поединок между Испанией и Украиной на ТВ смотрите на каналах "Украина" и "Футбол1".

В интернете игру подопечных Андрея Шевченко можно будет увидеть по подписке на сервисах oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV+ и другие.



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