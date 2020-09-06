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06 сентября 2020, воскресенье, 07:00 107
Спорт 2020-09-06T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией. Где посмотреть матч

Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией. Где посмотреть матч

Валерия Драгомирова
Футбол, Лига наций, Украина-Испания, Испания-Украина
Лига Наций УЕФА. Фото: UEFA
Лига Наций УЕФА. Фото: UEFA

В воскресенье, 6 сентября, состоится матч Украина-Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано". В связи с коронавирусом матчи Лиги наций проходят без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Об этом пишет ua-football

По причине карантина руководство испанской королевской федерации футбола решило провести игру на довольно скромной арене: стадион "Альфредо ди Стефано" способен принять лишь 6 тысяч зрителей. Здесь свои домашние встречи проводит молодежная комада "Реала".

Где смотреть

Поединок между Испанией и Украиной на ТВ смотрите на каналах "Украина" и "Футбол1".

В интернете игру подопечных Андрея Шевченко можно будет увидеть по подписке на сервисах oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV+ и другие.

Как сообщали Українські Новини, главный тренер сборной Италии забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока. 

Кроме того, в учебнике всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который играл Андрей Шевченко. 

Тем временем из-за коронавируса Меркель оставила немцев без футбола на 2 месяца

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