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04 сентября 2020, пятница, 16:13 23
Спорт 2020-09-04T16:13:54+03:00
Українські Новини
Сегодня продолжатся поединки 1-го тура Лиги наций. Где смотреть матчи

Сегодня продолжатся поединки 1-го тура Лиги наций. Где смотреть матчи

Александр Савич
Футбол, национальные футбольные сборные, Лига наций, Футбольные матчи
4 сентября продолжатся матчи 1-го тура Лига наций УЕФА Фото: UEFA
4 сентября продолжатся матчи 1-го тура Лига наций УЕФА Фото: UEFA

Сегодня, 4 сентября, продолжится первый тур Лиги наций, в котором вчера сборная Украины обыграла сборную Швейцарии. Об этом сообщает УЕФА.

Сегодня состоятся 8 матчей 1-го тура Лиги наций.

Между собой встретятся команды 1-ой группы лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги В, а также 4-ой группы лиги С.

Список матчей Лиги наций на 4 сентября выглядит следующим образом:

  • Литва – Казахстан 19:00, трансляция на канале "Футбол 2"
  • Норвегия – Австрия 21:45
  • Италия – Босния и Герцеговина 21:45, трансляция на канале "Футбол 1"
  • Шотландия – Израиль 21:45
  • Словакия – Чехия 21:45
  • Беларусь – Албания 21:45
  • Румыния – Северная Ирландия 21:45, трансляция на канале "Футбол 3"
  • Нидерланды – Польша 21:45, трансляция на канале "Футбол 2".

Как сообщали Українські новини, Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура чемпионата страны.

Также авторы учебника всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который в Италии играл Андрей Шевченко. Они написали, что украинский форвард играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле он выступал за "Милан".

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