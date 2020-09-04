Сегодня продолжатся поединки 1-го тура Лиги наций. Где смотреть матчи

Сегодня состоятся 8 матчей 1-го тура Лиги наций.

Между собой встретятся команды 1-ой группы лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги В, а также 4-ой группы лиги С.

Список матчей Лиги наций на 4 сентября выглядит следующим образом:

Литва – Казахстан 19:00, трансляция на канале "Футбол 2"

Норвегия – Австрия 21:45

Италия – Босния и Герцеговина 21:45, трансляция на канале "Футбол 1"

Шотландия – Израиль 21:45

Словакия – Чехия 21:45

Беларусь – Албания 21:45

Румыния – Северная Ирландия 21:45, трансляция на канале "Футбол 3"

Нидерланды – Польша 21:45, трансляция на канале "Футбол 2".

Как сообщали Українські новини, Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура чемпионата страны.

Также авторы учебника всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который в Италии играл Андрей Шевченко. Они написали, что украинский форвард играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле он выступал за "Милан".

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