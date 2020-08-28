Из-за коронавируса Меркель оставила немцев без футбола на 2 месяца

Если в Украине решение о допуске/недопуске зрителей на футбольные матчи принимают спортивные и медицинские функционеры, то в Германии подобный вопрос решала сама Бундесканцлер Ангела Меркель.

Обострение эпидемиологической ситуации в стране, связанное с пандемией коронавируса стало поводом онлайн совещания между руководителем правительства Федеративной республики Германии и премьер-министрами федеральных земель, сообщает официальный портал правительства ФРГ.

По итогам данной встречи надежды любителей футбола и других видов спорта на значительное возвращение зрителей на арены Германии не оправдались.

"Из-за пандемии коронавируса профессиональный спорт в Германии в принципе будет вынужден обходиться без зрителей, как минимум, до конца октября". Именно такое решение приняли канцлер Меркель и премьер-министры федеральных земель. А на крупные мероприятия, на которых невозможно отследить контакты и соблюсти правила гигиены, присутствие зрителей запрещено, как минимум, до конца нынешнего года.

По словам Меркель, рабочая группа с главами государственных канцелярий должна к концу октября выработать предложения о том, как поступать с болельщиками на общенациональных спортивных мероприятиях.

"В футболе нет смысла начинать допуск зрителей в сентябре", - сказал премьер-министр Баварии Маркус Седер. - Это будет "неправильный сигнал, если количество заражений увеличится".

Профессиональный футбол в ФРГ начинает новый сезон 11 сентября с первого раунда национального кубка. А Бундеслига входит в новый сезон с 18 сентября.

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