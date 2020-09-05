В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек

Взрыв цистерны с хлором в Иране. Фото: twitter/SVNewsAlerts

Взрыв цистерны с хлором в Иране. Фото: twitter/SVNewsAlerts

Вслед за сообщением о том, что в Бейруте спустя месяц после взрыва в порту под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения , стало известно, что в Иране в результате взрыва цистерны с хлором пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

Взрыв произошел на западе страны в населенном пункте Занджире.

Причиной взрыва сейчас называют халатность водителя грузовика, который перевозил цистерны с газообразным хлором.

Точных данных о количестве жертв пока нет. Известно, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщали Українські новини, Украина направила в Бейрут 5 тонн гуманитарной помощи для помощи пострадавшим в результате взрыва в бейрутском порту, который унес жизни 220 человек, а еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Также город Торецк в Донецкой области остался без электроснабжения из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.

Кроме того, в Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути.

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