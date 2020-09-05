В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек

Вслед за сообщением о том, что в Бейруте спустя месяц после взрыва в порту под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения, стало известно, что в Иране в результате взрыва цистерны с хлором пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Al Arabiya. Взрыв произошел на западе страны в населенном пункте Занджире. Причиной взрыва сейчас называют халатность водителя грузовика, который перевозил цистерны с газообразным хлором. Точных данных о количестве жертв пока нет. Известно, что несколько человек находятся в критическом состоянии. Как сообщали Українські новини, Украина направила в Бейрут 5 тонн гуманитарной помощи для помощи пострадавшим в результате взрыва в бейрутском порту, который унес жизни 220 человек, а еще несколько десятков считаются пропавшими без вести. Также город Торецк в Донецкой области остался без электроснабжения из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ. Кроме того, в Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути.