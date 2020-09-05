подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек
05 сентября 2020, суббота, 19:18 27
Мир 2020-09-05T19:45:01+03:00
Українські Новини
В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек

В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек

Александр Савич
Иран, Взрыв, Хлор, Пострадавшие от взрыва
Взрыв цистерны с хлором в Иране. Фото: twitter/SVNewsAlerts
Взрыв цистерны с хлором в Иране. Фото: twitter/SVNewsAlerts

Вслед за сообщением о том, что в Бейруте спустя месяц после взрыва в порту под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения, стало известно, что в Иране в результате взрыва цистерны с хлором пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

Взрыв произошел на западе страны в населенном пункте Занджире.

Причиной взрыва сейчас называют халатность водителя грузовика, который перевозил цистерны с газообразным хлором.

Точных данных о количестве жертв пока нет. Известно, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщали Українські новини, Украина направила в Бейрут 5 тонн гуманитарной помощи для помощи пострадавшим в результате взрыва в бейрутском порту, который унес жизни 220 человек, а еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Также город Торецк в Донецкой области остался без электроснабжения из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.

Кроме того, в Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути.

Больше новостей о: Иран Взрыв Хлор Пострадавшие от взрыва

Иран во время переговоров в Украине согласился воз...
Под поездом с нефтепродуктами произошел взрыв на ж...
В Запорожье существует угроза отравления воздуха ж...
Под Днипром мужчина после ссоры бросил гранату в с...
Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне
Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины
Новости
В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек 19:18
Сегодня боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет 18:46
"Глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября 18:07
Мэра Днипра Бориса Филатова облили зеленкой 17:42
Жерар Депардье принял православие 17:22
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua
Не предупредили о приезде. В Черкассах новобранцы ВСУ всю ночь провели на улице, — СМИ 21:24 Фото
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
"Глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok