Из-за взрыва Торецк остался без электричества: обесточен Авдеевский коксохимический завод и насосная станция

Город Торецк в Донецкой области остался без электроснабжения из-за аварии. Электричества нет также на насосной станции 3 подъема канала КП Компания Вода Донбасса и на Авдеевском коксохимическом заводе. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что остановилось электроснабжение из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ. При этом в ОГА подчеркнули, что взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями. Авдеевский коксохимзавод будет запитан по резервной линии. Населению Торецка электроснабжение планируется восстановить после завершения аварийно-восстановительных работ на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в киевском метро вечером погас свет, люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объясняет, что отключение электроэнергии в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах произошло вследствие обесточивания системы шин на ТЭЦ-5 из-за возгорания масляного выключателя.

Также весной ночью в Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.

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