Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения

Спасатели, принимающие участие в спасательной операции в порту Бейрута, где ровно месяц назад прогремел мощнейший взрыв, обнаружили сигнал выжившего человека среди руин обрушившегося здания.

Об этом сообщает BBC News, передают Українські Новини.

По имеющейся информации, одна из команд спасателей из Чили смогла выявить сигнал выжившего человека. Несколько дней назад специально обученная собака дала знак, что под завалами одного из зданий в районе Мар-Михаэль есть живой человек.

Спустя день собака снова подала аналогичный знак в этом же месте. После этого спасатели принесли специальное оборудование, которое способно зафиксировать сердцебиение или дыхание человека.

"Признаки дыхания и пульса, а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни", — цитирует агентство слова одного из членов спасательной команды.

Спасатели разделились на небольшие группы и в четверг приступили к разбору обломков. Ночью работы были приостановлены, однако присутствующие на месте волонтеры пытались убирать обломки вручную.

Как сообщали Українські Новини, 4 августа 2020 года в порту ливанского Бейрута произошел мощный взрыв в результате детонации 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Погибли более 200 человек, еще около 300 тыс. человек остались без крыши над головой.

Ранее сообщалось, что самолет Национальной гвардии Украины доставил в Бейрут 5 тонн гуманитарной помощи для жертв мощного взрыва в порту ливанской столицы.

Кроме того, жители Одессы устроили протест из-за 10 тыс. тонн селитры, которая хранится под открытым небом на территории города.

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