подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения
04 сентября 2020, пятница, 19:47 189
Азия 2020-09-04T19:47:01+03:00
Українські Новини
Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения

Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения

Константин Долгий
Ливан, Ближний Восток, Бейрут, спасательная операция, взрыв в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте. Фото: depositphotos.com
Последствия взрыва в Бейруте. Фото: depositphotos.com

Спасатели, принимающие участие в спасательной операции в порту Бейрута, где ровно месяц назад прогремел мощнейший взрыв, обнаружили сигнал выжившего человека среди руин обрушившегося здания.

Об этом сообщает BBC News, передают Українські Новини.

По имеющейся информации, одна из команд спасателей из Чили смогла выявить сигнал выжившего человека. Несколько дней назад специально обученная собака дала знак, что под завалами одного из зданий в районе Мар-Михаэль есть живой человек.

Спустя день собака снова подала аналогичный знак в этом же месте. После этого спасатели принесли специальное оборудование, которое способно зафиксировать сердцебиение или дыхание человека.

"Признаки дыхания и пульса, а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни", — цитирует агентство слова одного из членов спасательной команды.

Спасатели разделились на небольшие группы и в четверг приступили к разбору обломков. Ночью работы были приостановлены, однако присутствующие на месте волонтеры пытались убирать обломки вручную.

Как сообщали Українські Новини, 4 августа 2020 года в порту ливанского Бейрута произошел мощный взрыв в результате детонации 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Погибли более 200 человек, еще около 300 тыс. человек остались без крыши над головой.

Ранее сообщалось, что самолет Национальной гвардии Украины доставил в Бейрут 5 тонн гуманитарной помощи для жертв мощного взрыва в порту ливанской столицы.

Кроме того, жители Одессы устроили протест из-за 10 тыс. тонн селитры, которая хранится под открытым небом на территории города.

Больше новостей о: Ливан Ближний Восток Бейрут спасательная операция взрыв в Бейруте

Украина направила в Бейрут 5 тонн гумпомощи...
Украинцам дали рекомендации во время визитов и пре...
Правительство Ливана ушло в отставку из-за народны...
На польском горнолыжном курорте прогремел взрыв: д...
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Президента банка "Аркада" взяли под стражу 20:01
Взрыв в Бейруте: спустя месяц после трагедии под завалами зафиксирован сигнал сердцебиения 19:47
СБУ раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб 19:33
В понедельник на станциях "Острог" и "Радивилов" возобновляется посадка и высадка пассажиров 19:32
Массовая вакцинация от Covid-19 ожидается не раньше середины 2021 года, — ВОЗ 18:56
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на стройке элитного ЖК 16:23
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
больше новостей
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok