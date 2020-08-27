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27 августа 2020, четверг, 20:32 330
Общество 2020-08-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
В ООН сообщили, что в "ДНР" ввели смертную казнь: известно о двух приговорах

В ООН сообщили, что в "ДНР" ввели смертную казнь: известно о двух приговорах

Ольга Фандорина
Смертная казнь, ООН, ДНР, Боевики ДНР
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Власть боевиков в так называемой "ДНР" ввели смертную казнь за совершение преступлений и ООН уже известно уже о двух случаях, где так называемый "суд" вынес смертный приговор. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

На момент публикации доклада "приговоры" оккупационного "суда" еще не были выполнены.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено также тем, что "Донецкая народная республика" ввела смертную казнь. УВКПЧ известно о двух случаях, где "суд" "Донецкой народной республики" постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти "приговоры" не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни", - сообщили в УВКПЧ.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления. После того, как в Соединенных Штатах Америки впервые за 17 лет возобновили смертную казнь на федеральном уровне, приговор впервые приведут в исполнение

Кроме того, в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков. 

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