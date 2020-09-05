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05 сентября 2020, суббота, 17:42 224
Политика 2020-09-05T18:15:01+03:00
Українські Новини
Мэра Днипра Бориса Филатова облили зеленкой

Мэра Днипра Бориса Филатова облили зеленкой

Александр Савич
Зеленка, Борис Филатов, Днипро, мэр Днипра
Мэра Днипра Бориса Филатова облили зеленкой. Фото: facebook/Borys Filatov
Мэра Днипра Бориса Филатова облили зеленкой. Фото: facebook/Borys Filatov

Мэра Днипра Бориса Филатова, который в июле заработал меньше некоторых своих заместителей, облили зеленкой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, на проспекте Кирова, где Филатов встречался с горожанами.

Охрана Филатова хотела увести его с места происшествия, но вскоре после этого мэр вернулся к горожанам и продолжил выступление.

"Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось", – написал в Facebook Филатов.

Новостной портал Днипра 056.ua сообщает, что охрана Филатова задержала мужчину, который, предположительно, облил зеленкой мэра города, но позже отпустила его.

Как сообщали Українські новини, сегодня, 5 сентября началась избирательная кампания по местным выборам.

Также политическая партия "Пропозиція" будет выдвигать своих кандидатов на местные выборы, среди которых и Борис Филатов.

Кроме того, немецким военным удалось выявить в крови российского оппозиционного политика Алексея Навального частицы отравляющего вещества из группы "Новичок".

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