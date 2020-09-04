Партия "Пропозиція" выдвигает кандидатов в 97 городах и 109 ОТО

Политическая партия "Пропозиція" будет выдвигать своих кандидатов на местные выборы, которые состоятся 25 октября в Украине. Такое решение было принято во время 6-го (внеочередного) съезда политсилы, который состоялся 4 сентября в Киеве. Партия будет выдвигать своих кандидатов в 97 городах, 109 сельских и поселковых объединенных территориальных общинах (ОТО).

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Претенденты от партии будут идти на выборы в 21 области. Среди кандидатов в депутаты от "Пропозиції" – действующие депутаты местных советов, учителя и предприниматели, журналисты и врачи, волонтеры и участники антитеррористической операции (АТО).

Александр Сенкевич. Фото: proposition.org.ua

"Люди на местах устали от разного рода идеологий и политических лозунгов. Они стремятся видеть за рулем города профессионалов своего дела. А в команде "Пропозиції" собрались специалисты, которым уже есть что показать, и которые могут сделать еще больше. Нас отличает от других партий то, что мы не прячем свою команду в партийных списках и кулуарах, а показываем наших профессионалов", – сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Во время мероприятия делегаты также утвердили программу, с которой партия пойдет на выборы.

Борис Филатов. Фото: proposition.org.ua

"Людям надо дать возможность наводить порядок в своих дворах. Администрированием местных налогов должны заниматься города и общины. Экологический контроль следует тоже осуществлять на местах – чтобы те, кто живет рядом с заводами, не дышали выбросами, которые санкционировали столичные чиновники. Общинам необходимо предоставить право на создание муниципальной полиции, которая будет охранять общественный правопорядок: патрулировать проблемные улицы и ловить вандалов", - заявил мэр Днипра Борис Филатов.

В "Пропозиції" отметили: полномочия между центральной властью и местным самоуправлением должны быть четко разграничены. Районные государственные администрации надо ликвидировать, а функции управления – перевести на уровень общин. Офисы префектов должны иметь только одну задачу – надзирать за соблюдением Конституции и законов Украины.

Александр Цебрий. Фото: proposition.org.ua

"Местное самоуправление не боится брать на себя ответственность за решение насущных проблем, которые волнуют людей. Мы боремся не за власть ради власти, а за изменение правил, принципов власти и публичного управления в Украине. Наша команда сделает все для того, чтобы получить для украинцев три главные свободы: справедливость, благосостояние, порядок", – сказал городской голова Умани Александр Цебрий.

Также участники съезда партии утвердили манифест "Наше предложение для Украины".

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