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  • Мэр Днипра Филатов в июле заработал меньше некоторых своих заместителей
01 сентября 2020, вторник, 07:45 40 Документ
Политика 2020-09-01T07:45:01+03:00
Українські Новини
Мэр Днипра Филатов в июле заработал меньше некоторых своих заместителей

Мэр Днипра Филатов в июле заработал меньше некоторых своих заместителей

Валерия Драгомирова
Зарплата, Борис Филатов, Днипро, мэр Днипра
Борис Филатов. Фото: dnpr.com.ua
Борис Филатов. Фото: dnpr.com.ua

Зарплата мэра Днипра Бориса Филатова, который задекларировал 1 млн долларов, за июль составила 40,6 тыс. гривен, а его заместителей от 35 тыс. до 45 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днипровского городского совета на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Филатову в июле, составила 40 641 гривну.

В ответе отсутствует информация касательно размера оклада, надбавок, а также премий.

Зарплата заместителей мэра Александра Сидоренко составила 35 056 гривен, Леонида Маньковского - 35 177 гривен, Михаила Лысенко - 37 914 гривен, Владимира Миллера - 35 368 гривен, Эдуарда Пидлубного - 45 280 гривен, Андрейя Бабского - 42 680 гривен.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу от 20 июня - 4 июля, 42,6% респондентов, опрошенных в Днипре социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать на выборах мэра за действующего городского главу Бориса Филатова, 13,3% - за Александра Вилкула, а 13,2% - за депутата Рады от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Кроме того, Филатов в июне заработал 42 тыс. гривен

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