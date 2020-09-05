В Киевской области за сутки почти сотня новых случаев коронавируса

В то время, как в Киеве немного снизилось количество новых случаев коронавируса за сутки, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 4 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 88 человек до 6 105, умерших - на 5 до 114.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 5 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 6 105 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 509 детей и у 796 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 88 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей.

Из них 11 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 77 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 936 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 5 169 человек.

Выздоровели всего 4 017 человек, из них 337 детей.

За отчетные сутки выписаны 80 человек, из них 4 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 114 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 5 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне.

Тем временем карантин в Украине действует уже 178-й день.

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