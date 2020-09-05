Водолеям следует контролировать эмоции, а у Рыб решатся все проблемы, — гороскоп от Глобы на сегодня

Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу астролог советовал не перегружать себя работой, сегодня нужно браться за новые дела только тогда, когда все предыдущие проекты удачно завершены. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в субботу, 5 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

В субботу Овнов ждет результативный день. Их проекты будут поддержаны руководством, соответственно вырастет зарплата.

Телец

Тельцам стоит уделить время собственному здоровью. Сейчас они не ощущают опасных симптомов, но забота о себе не бывает лишней. Поэтому избегайте стресса, больше выделяйте времени на сон и гуляйте на свежем воздухе.

Близнецы

Близнецам нужно хорошо отдохнуть. Будьте внимательны к собственным желаниям, которые постоянно откладываете на потом.

Рак

Астролог рекомендует Ракам уделить время работе. Постарайтесь решить максимальное количество задач и тогда сможете получить неплохой результат.

Лев

Львам следует обратить внимание на свое финансовое состояние. Звезды советуют быть внимательнее, возможно, вскоре представителей этого знака будет ожидать большое количество расходов.

Дева

Девам необходимо провести этот день со своими ближайшими друзьями. Кроме этого, представителей знака будет ожидать важная новость, которая поднимет настроение.

Весы

Астрологи советуют заняться активностями в этот день. Это могут быть танцы, спорт, или же просто веселая прогулка по городу со своими друзьями. Не тратьте время зря.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам разобраться в собственных желаниях. Им необходимо точно понять, чего вы хотите от жизни и своего будущего.

Стрелец

Астролог советует Стрельцам полноценно отдохнуть и расслабиться. Дайте себе время на чтение интересной книги, погуляйте с друзьями или сделайте то, чем так давно хотели заняться.

Козерог

Наконец вы можете позволить себе сегодня расслабиться и отдохнуть. За последнее время вы добились удивительных успехов. Возможно, вы даже приблизились к осуществлению своей мечты. Настало время позволить себе отключиться от дел.

Водолей

Общаясь с любимым человеком, контролируйте свои эмоции и обдумывайте каждое слово, велика вероятность ссоры на пустом месте, которая может привести к ухудшению отношений.

Рыбы

Проблемы, возникшие ниоткуда в первой половине дня, уже после обеда решатся сами по себе, без вашего деятельного участия, так что, столкнувшись с ними, не делайте резких движений, а просто подождите.

Как сообщали Українські Новини, астрологи прогнозируют, что пять знаков зодиака станут счастливее осенью-2020.

Кроме того, Павел Глоба уверяет, что четыре знака зодиака смогут забіть о проблемах и трудностях в сентябре.

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