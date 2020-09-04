Раков ждет сюрприз, а Львам стоит посвятить день отдыху, — гороскоп от Глобы на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: horoscopes.rambler.

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: horoscopes.rambler.

В то время, как астрологи прогнозируют, что пять знаков зодиака смогут стать стастливее осенью, сегодня не стоит сильно перегружать себя работой, лучше занимайтесь делами, которые приносят умиротворение. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в пятницу, 4 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

В пятницу Овнам следует руководствоваться здравым смыслом, а не подсказками со стороны или импульсивными желаниями.

Телец

День благоприятен для оздоровления. Тельцы могут устроить голодание (если нет противопоказаний врача) или разгрузочный день.

Близнецы

Тем Близнецам, которым предстоит работать, может быть не легко сосредоточиться. Попробуйте отвлечься немного на что-то прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Рак

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок. Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным влиянием звезд. Раки могут уверенно опираться на деловых и личных партнеров

Лев

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас у Львов подходящее время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Дева

Домашнюю работу Девам лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и собственным делам на работе.

Весы

День для большинства представителей Весов будет полон бодрой энергии и силы, направленной в положительное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху, выполнению просьб других людей.

Скорпион

Скорпионам в пятницу может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на них навалятся резкие перепады настроения – не стоит пугаться.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут быть очень разговорчивыми, что можно использовать в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого избегали.

Козерог

День поможет Козергам понять и разобраться, каких ошибок избежать, чтобы последующие недели прошли успешно и без неприятностей. Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом.

Водолей

Чувство независимости – главная иллюзия дня, которая может привести Водолеев к существенным потерям. Стоит заняться ментальной работой и переделать в себе прошлые обиды, простить недоброжелателей и взять под контроль бунтарские настроения. Это поможет вам более взвешенно оценивать действительность и не делать поспешных выводов.

Рыбы

Нужно быть готовым к борьбе с искушениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции по отношению к окружающим людям.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассазал, что ждет всех заков зодиака в сентябре.

Также астролог прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в первом месяце осени.

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