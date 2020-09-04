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04 сентября 2020, пятница, 21:36 1251
Общество 2020-09-04T23:00:02+03:00
Українські Новини
В одной из школ Ровенской области отравились 68 детей

В одной из школ Ровенской области отравились 68 детей

Александр Савич
Отравление, Школа, Ровенская область, Отравление в школе
В одной из школ Ровенской области отравились 68 детей. Фото: pixabay
В одной из школ Ровенской области отравились 68 детей. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что с начала года почти 2,5 тыс. людей в Украине заболели сальмонеллезом, стало известно, что в одной из школ в Ровенской области отравились 68 детей. Об этом сообщает Нацполиция.

В селе Ясногорка Сарненского района Ровенской области на уроки 3-го сентября не пришли 68 детей из разных классов. 11 из них обратились в медицинское учреждение.

Дети жаловались на тошноту и рвоту.

"По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение", – сообщают в Нацполиции.

Следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

"Продолжаются следственные действия. Работники Держпродспоживслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции", – говорят Нацполиции.

Всего в школе учится 549 детей.

Как сообщали Українські новини, с начала года в Украине отравились грибами 48 человек.

Также в августе в Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.

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