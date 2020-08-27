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  • С начала года почти 2,5 тыс. людей заболели сальмонеллезом в Украине. В каких областях фиксируют вспышки заболевания
27 августа 2020, четверг, 15:32 390 Инфографика
Общество 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
С начала года почти 2,5 тыс. людей заболели сальмонеллезом в Украине. В каких областях фиксируют вспышки забол

С начала года почти 2,5 тыс. людей заболели сальмонеллезом в Украине. В каких областях фиксируют вспышки заболевания

Валерия Драгомирова
Украина, Сальмонеллез, Центр общественного здоровья
Сальмонелла. Фото: pixabay
Сальмонелла. Фото: pixabay

В то время, как в Одессе сальмонеллез отправил в больницу шестерых посетителей ресторана, с начала 2020 года 2 402 человека заболели сальмонеллезом в Украине.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 5,7, что на 41% меньше, чем за аналогичный период времени прошлого года", - отмечается в нем.

Всего с начала года было зафиксировано 16 вспышек сальмонеллеза: 4 - в Запорожской области, 2 - в Ивано-Франковской области и по 1 вспышке в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Черкасской областях и в Киеве.

Из-за вспышек заболевания пострадали 130 человек, в том числе 29 детей до 15 лет.

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella.

Источник возбудителя инфекции - животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, кошки, собаки, домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители.

Сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность, что связано с активацией в этот период механизма передачи бактерий.

Отмечается, что заболеваемость в городах в 2 раза выше, чем в селах. Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2-3 суток.

Болезнь может протекать в легкой форме. Однако, в некоторых случаях, связанное с болезнью обезвоживания может представлять угрозу для жизни.

Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Профилактика сальмонеллеза должна включать широкий комплекс ветеринарных, санитарных и противоэпидемических мероприятий. При появлении симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. 

Сальмонеллез в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровьяСальмонеллез в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровья


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