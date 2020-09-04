Не предупредили о приезде. В Черкассах новобранцы ВСУ всю ночь провели на улице, — СМИ

В то время как в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в Черкассах группе новобранцев и сопровождающих их офицеров пришлось провести ночь на автовокзале.

Как пишет Про все, инцидент произошел в среду, 2 сентября, передают Українські Новини.

Ночевать на вокзале новобранцы и офицеры были вынуждены из-за того, что в воинской части, в которую они направлялись, никто не был проинформирован о прибытии пополнения.

"Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только стало возможным за ними выехали автомобили", — цитирует издание слова военнослужащего из воинской части.

Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua

По его словам, неприятная ситуация произошла по следующей причине: информацию о прибытии новобранцев, как правило, должны передавать с помощью военных средств связи, а помощью мобильных телефонов это делать запрещено.

"Недоработки было не только в части, где принимали солдат. Должностные лица понесут наказание", — добавил военнослужащий.

Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua

Отмечается, что несмотря на условия, в которых солдаты были вынуждены провести ночь на автовокзале, они были обеспечены сухими пайками и не голодали.

Как ранее сообщали Украънські Новини, из-за роста числа контрактников в рядах ВСУ, Генеральный штаб принял решение уменьшить число призывников осенью 2020 года.

Кроме того, на взятке в 1 млн гривен был задержан начальник управления командования Медицинских сил ВСУ.

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