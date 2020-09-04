В то время как в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в Черкассах группе новобранцев и сопровождающих их офицеров пришлось провести ночь на автовокзале. Как пишет Про все, инцидент произошел в среду, 2 сентября, передают Українські Новини. Ночевать на вокзале новобранцы и офицеры были вынуждены из-за того, что в воинской части, в которую они направлялись, никто не был проинформирован о прибытии пополнения. "Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только стало возможным за ними выехали автомобили", — цитирует издание слова военнослужащего из воинской части. Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua По его словам, неприятная ситуация произошла по следующей причине: информацию о прибытии новобранцев, как правило, должны передавать с помощью военных средств связи, а помощью мобильных телефонов это делать запрещено. "Недоработки было не только в части, где принимали солдат. Должностные лица понесут наказание", — добавил военнослужащий. Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua Отмечается, что несмотря на условия, в которых солдаты были вынуждены провести ночь на автовокзале, они были обеспечены сухими пайками и не голодали. Как ранее сообщали Украънські Новини, из-за роста числа контрактников в рядах ВСУ, Генеральный штаб принял решение уменьшить число призывников осенью 2020 года. Кроме того, на взятке в 1 млн гривен был задержан начальник управления командования Медицинских сил ВСУ.