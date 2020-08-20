Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен

Правоохранители задержали начальника управления командования Медицинских сил Вооруженных сил по подозрению в получении 1 млн гривен "отката" от предприятия за обеспечение победы в закупке медицинских масок, в то время, как СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генпрокурора и военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с ГБР и СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Государственной инспекции энергетического надзора Украины в размере почти 1 млн гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в нем.

По данным следствия, начальник управления командования Медицинских сил Вооруженных сил, действуя совместно с офицером медицинской службы одной из бригад ВСУ, сотрудником отдела Государственной инспекции энергетического надзора Украины и гражданским лицом получили от предприятия "откат" за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для нужд военнослужащих.

Размер "вознаграждения" при содействии определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски.

Отмечается, что 17 августа они получили первую часть неправомерной выгоды - 400 тыс. гривен, которую в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей.

19 августа после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 598 тыс. гривен чиновника Медицинских сил ВСУ, военнослужащих и двух гражданских задержали правоохранители.

2 военных были помещены на гауптвахту.

Также во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее.

На данный момент проверяется причастность других лиц и руководства командования Медицинских сил Вооруженных сил к этому уголовного преступлению.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В получении 1 млн гривен "отката" подозревают начальника управления командования Медсил ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Начальника управления командования Медсил ВСУ подозревают в получении "отката". Фото: Офис генпрокурора

Как сообщали Українськi Новини, СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Крме того, в СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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