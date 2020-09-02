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02 сентября 2020, среда, 13:10 513
Экономика 2020-09-02T13:30:02+03:00
Українські Новини
В сентябре цена на газ составит 4,4 - 7 гривен/куб. м

В сентябре цена на газ составит 4,4 - 7 гривен/куб. м

Григорий Яковенко
Газ, Цена на газ, Газ для населения
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Консультационный центр "ГазПравда" заявляет, что цена на газ для населения в сентябре составляет 4,39-7 гривен/куб. м газа.

Об этом говорится в сообщении "ГазПравды", передают Українські Новини.

Согласно данным "ГазПравды", самую низкую цену на газ в размере 4,39 гривен/куб. м газа предложила компания TAS Energy, а самую высокую в 7 гривен/куб. м газа ООО "Статус Энерго".

При этом цена газа "Статус Энерго" по предоплате составляет 4,6 гривен/куб. м газа.

В свою очередь, средняя цена на газ среди поставщиков составляет 5,49 гривен/куб. м газа.

Консультационный центр для населения "ГазПравда" был создан при поддержке Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" для предоставления профессиональных разъяснений украинцам по поставкам природного газа.

Как сообщали Українські Новини, цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам.

Также "Нефтегаз" увеличил цену на газ на сентябрь на 45% до 4,7 гривны/куб. м.

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