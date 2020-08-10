"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом

Несколько десятков активистов и жителей близлежащих районов города провели митинг возле здания Администрации МТП "Южный". В руках у протестующих были плакаты: "Уберите селитру из "Южного", "Порт "Южный" – не Бейрут" и "Широков, покажи селитру". По словам участников акции протеста, в порту, прямо под открытым небом, с нарушениями правил безопасности, уже более 2 лет хранится около 10 тысяч тонн селитры. Кроме того, митингующие выразили опасение, что склад хранения селитры находится в непосредственной близости возле железнодорожных путей, где периодически происходит отгрузка карбамида, что повышает взрывоопасность объекта.

"Вы можете себе представить такое: почти 10 тысяч тонн взрывоопасного вещества хранится прямо посреди неба, безо всяких соблюдений правил безопасности! А рядом - Одесский припортовый завод, на котором перегружают аммиак и железная дорога, где отгружают карбамид. Мы с ужасом можем только представить, что будет, если не дай Бог, рванет! Хватит же одного небрежно брошенного окурка. В Бейруте сдетонировало около 3 тысяч тонн селитры - и город почти полностью разрушен. А в нашем случае, если рванет 10 тысяч тонн - снесет половину района! Будут десятки тысяч человеческих жертв! При этом глава Южненского филиала АМПУ Широков делает вид, что у него все в порядке", - возмущались активисты.

Митингующие заявили, что не верят заявлениям руководителя Южненского филиала АМПУ.

"Зная наши власти, и то, как они любят "для галочки" отчитываться, только, чтобы прикрыть свою "пятую точку" перед вышестоящим руководством - мы не верим заявлениям Широкова! Ведь случись что - будут кивать друг на друга и перекладывать вину на чужие плечи! Танкер Делфи - яркий тому пример. Год лежит гниет, а городские власти перекладывают вину на область, область на АМПУ, АМПУ - на город - и крайних не найдешь! Поэтому мы будем выходить на митинги до тех пор, пока не будет убрана из порта эта "бомба замедленного действия", - добавили активисты.

Отметим, что несмотря на то, что активисты готовы были передать свои требования руководству Южненского АМПУ, к ним никто из чиновников так и не вышел.

Напомним, ранее стало известно, что в порту "Южный" под открытым небом на складе хранится около 10 тысяч тонн такой же селитры, которая почти уничтожила Бейрут. Журналисты первыми забили тревогу, поскольку рядом с этим складом выгружаются и другие взрывоопасные вещества, а сама селитра упакована в такие же "биг-беги", как и в Ливане. Сам порт находится в 20 километрах от Одессы, и в непосредственной близости от Одесского припортового завода.

Кроме того, на днях в порт "Южный" зашел греческий сухогруз, у половины экипажа которого обнаружился COVID-19.