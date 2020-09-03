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03 сентября 2020, четверг, 15:54 89
Силовые структуры 2020-09-03T15:56:17+03:00
Українські Новини
СБУ раскрыла миллионные схемы воровства при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях

СБУ раскрыла миллионные схемы воровства при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях

Александр Савич
СБУ, Кировоградская область, Донецкая область, Ремонт дорог, Ремонт дорожного покрытия, Расхищение
СБУ раскрыла схемы воровства при ремонте дорог в двух областях Украины. Фото: mygid.info
СБУ раскрыла схемы воровства при ремонте дорог в двух областях Украины. Фото: mygid.info

Служба безопасности Украины, которая недавно раскрыла схему воровства в "Укрзализныце", также раскрыла и предотвратила многомиллионные сделки при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях. Об этом сообщает СБУ.

По данным СБУ, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил 7 контрактов с местной фирмой на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более 16 млн гривен.

"Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметной и технической документации ложных данных о качестве использованных материалов", – говорят в СБУ.

В результате этой схемы государственному бюджету был нанесен ущерб в размере около 10 млн гривен.

"Сейчас бывшему и действующему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", – заявили в СБУ.

А в Кировоградской области в 2020 году областное профильное государственное предприятие заключило подрядный договор с местной частной фирмой, которая должна была отремонтировать дорогу, протяженностью в 4 км.

Во время ремонта дороги подрядчик, как установила СБУ, использовал дорожное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

"По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более чем 15 млн гривен", – объяснили в СБУ.

По результатам проверки, инициированной СБУ, государственное предприятие не подписало акты выполненных работ и не совершило полную оплату услуг. Подрядчик пообещал выполнить повторный ремонт за свои средства.

Как сообщали Українські новини, коллектив шосткинского завода "Звезда" заявил о масштабных хищениях на предприятии.

Также СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили свыше 250 млн долларов вкладчиков.

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