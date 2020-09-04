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04 сентября 2020, пятница, 17:08 1722
Происшествия 2020-09-04T17:13:02+03:00
Українські Новини
В Киеве у полицейского нашли наркотики, куст конопли и пистолет Януковича

В Киеве у полицейского нашли наркотики, куст конопли и пистолет Януковича

Кира Молчанова
Киев, Виктор Янукович, Прокуратура, Полицейский, торговля наркотиками
Пистолет Януковича. Фото: Facebook прокуратуры Киева
Пистолет Януковича. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Пока во Львове задерживали заведующего университетской лабораторией, который варил метадон, в Киеве задержали полицейского, который по совместительству оказался еще и наркодилером. При обыске, кроме всего прочего, у него обнаружили пистолет, подаренный, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу.

Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

В сообщении говорится, что инспектора следственного отдела одного из управлений полиции Киева подозревали в сбыте "амфетамина" и "МДМА".

За ним следили, и 3 сентября после продажи очередной партии наркотиков, задержали. При задержании у него изъяли 40 граммов белого порошка, который, по словам самого задержанного, является кокаином. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.

После этого правоохранители провели у полицейского дома, в автомобиле и в служебном кабинете обыск и нашли еще наркотики, оружие и более тысячи боеприпасов.

Среди найденного оружия оказался пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Наркотики. Фото: Facebook прокуратуры КиеваНаркотики. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Деньги за партию наркотиков. Фото: Facebook прокуратуры КиеваДеньги за партию наркотиков. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Подозреваемый. Фото: Facebook прокуратуры КиеваПодозреваемый. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Оружие и патроны. Фото: Facebook прокуратуры КиеваОружие и патроны. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Пистолет Януковича. Фото: Facebook прокуратуры КиеваПистолет Януковича. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Куст конопли в специально оборудованном месте. Фото: Facebook прокуратуры КиеваКуст конопли в специально оборудованном месте. Фото: Facebook прокуратуры Киева

Как сообщали Українські Новини, правоохранители 11 августа изъяли 1 кг кокаина, а также экстази, ЛСД и марихуану на сумму 5 млн гривен в Киеве.

Сотрудники Службы безопасности Украины 3 августа изъяли 60 кг контрабандного кокаина в Одессе.

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