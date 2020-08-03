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03 августа 2020, понедельник, 12:23 385
Силовые структуры 2020-08-03T13:06:14+03:00
Українські Новини
СБУ изъяла в одесском порту "Южный" 60 кг кокаина, спрятанных в контейнере с бананами

СБУ изъяла в одесском порту "Южный" 60 кг кокаина, спрятанных в контейнере с бананами

Надежда Комендантова
СБУ, Наркотики, Кокаин, партия наркотиков, Морпорт
Партия кокаина. Фото: СБУ
Партия кокаина. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 60 кг контрабандного кокаина в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Партия кокаина направлялась из Латинской Америки.

Стоимость изъятых наркотиков составляет 200 млн гривен по теневым расценкам.

Нелегальный груз прибыл в порт "Южный" в контейнере с бананами.

Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в вентиляционной системе 47 брикетов с около 60 килограммами кокаина.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркотрафику.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной и таможенной службами под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщали Українськi Новини, в мае СБУ изъяла контрабанду 53 кг кокаина на 200 млн гривен в Одесской области.

В 2019 году правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.

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СБУ изъяла в одесском порту "Южный" 60 кг кокаина, спрятанных в контейнере с бананами
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