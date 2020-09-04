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  • У Києві біля поліцейської знайшли наркотики, коноплю і пістолет Януковича
04 вересня 2020, пʼятниця, 17:08 9
Події 2020-09-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві біля поліцейської знайшли наркотики, коноплю і пістолет Януковича

У Києві біля поліцейської знайшли наркотики, коноплю і пістолет Януковича

Кира Молчанова
Прокуратура, Наркодилер, поліцейський, Правоохоронці
Пістолет Януковича. Фото: Facebook прокуратури Києва
Пістолет Януковича. Фото: Facebook прокуратури Києва

У Києві затримали поліцейського, який за сумісництвом виявився ще й наркодилером, тоді як у Львові затримували завідувача університетською лабораторією, який варив метадон. Під час обшуку, крім усього іншого, у нього виявили пістолет, подарований, судячи з дарчого напису, колишньому президенту Віктору Януковичу.

Про це розповіли в пресслужбі Прокуратури міста Києва.

У повідомленні сказано, що інспектора слідчого відділу одного з управлінь поліції Києва підозрювали в збуті "амфетаміну" і "МДМА".

За ним стежили і 3 вересня після продажу чергової партії наркотиків затримали. При затриманні у нього вилучили 40 грамів білого порошку, який, з слів самого затриманого, є кокаїном. За продаж цього наркотику інспектор отримав 70 тисяч гривень.

Після цього правоохоронці провели у будинку поліцейського, в автомобілі і в службовому кабінеті обшук і знайшли ще наркотики, зброю і понад тисячу боєприпасів.

Серед знайденої зброї виявився пістолет, на якому вигравірувано: "Януковичу В.Ф. від міністра оборони України Кузьмука".

Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наркотики. Фото: Facebook прокуратури КиєваНаркотики. Фото: Facebook прокуратури Києва

Гроші за партію наркотиків. Фото: Facebook прокуратури КиєваГроші за партію наркотиків. Фото: Facebook прокуратури Києва

Підозрюваний. Фото: Facebook прокуратури КиєваПідозрюваний. Фото: Facebook прокуратури Києва

Зброя і патрони. Фото: Facebook прокуратури КиєваЗброя і патрони. Фото: Facebook прокуратури Києва

Пістолет Януковича. Фото: Facebook прокуратури КиєваПістолет Януковича. Фото: Facebook прокуратури Києва

Кущ коноплі в спеціально обладнаному місці. Фото: Facebook прокуратури КиєваКущ коноплі в спеціально обладнаному місці. Фото: Facebook прокуратури Києва

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці 11 серпня вилучили 1 кг кокаїну, а також екстазі, ЛСД і марихуану на суму 5 млн гривень в Києві.

Правоохоронці в Києві затримали наркодилера на елітному авто.

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