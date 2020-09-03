Украинцы поддерживают Нацпрограмму "Велике будівництво", — соцопрос

64,2% украинских граждан поддерживают Национальную программу "Велике будівництво", инициированную Президентом Владимиром Зеленским. Такие данные социологического опроса на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс Украина” представил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

В рамках проведенного опроса респондентами задавались различные вопросы, касающиеся Национальной программы "Велике будівництво".

89, 8% респондентов поддерживают то, чтоб государство вкладывало средства (инвестировало) в развитие инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных площадок, стадионов и т.п.).

Среди приоритетных объектов для реконструкции и строительства в своем населенном пункте респонденты отметили дороги - 49,2%, больницу (со стационаром) - 35%, школу - 26,3%, детский сад - 21,6%, амбулаторию (поликлинику) - 13,3%, стадионы и спортплощадки - 11,7%.

Вместе с тем, 85,2% респондентов считают, что работы по строительству и реконструкции объектов транспортной и социальной инфраструктуры не стоит останавливать из-за эпидемии (стоит - 9,1%).

При этом, в целом 72,4% респондентов считают, что "Велике будівництво" предусматривает строительство дорог, 49,2% - строительство школ, 47,1% - строительство больниц и поликлиник, 45,5% - строительство детских садов, 36,8 % - строительство спортивных площадок и стадионов.

Также респондентов просили оценить, насколько они поддерживают отдельные инициативы и государственные программы действующей власти по шкале от 0 (совсем не поддерживают" до 10 (полностью поддерживают). Больше всего респондентов поддерживают прекращения огня на Востоке Украины (80,6% оценивают на 9-10 баллов на 0-1 баллов - 6%, баланс - + 74,6%) и "Велике будівництво" (67% оценили на 9-10 баллов, на 0-1 баллов - 2,8%, баланс - +64,2 %).

Опрос проводился с 6 по 19 августа. Методом личного интервью опрошено 2049 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Благодаря Национальной программе "Велике будівництво", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Как сообщалось, Национальная программа "Велике будівництво", инициированная президентом Владимиром Зеленским создает новую инфраструктуру страны. В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

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