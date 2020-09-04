ГосЧС локализовала пожар в Харьковской области

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини. Напоминается, что 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в Воробьевке, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек. "В 13:17 4 сентября пожар локализован. Открытого огня нет, проводится догашевание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - сказано в нем. К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГосЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлена 73 сбросы (254 тонны воды). Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 2 госпитализированы с ожогами из-за пожара в Луганской области. Кроме того, под Полтавой загорелась городская свалка, из-за чего жителям самой Полтавы трудно дышать.