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04 вересня 2020, пʼятниця, 14:20 7
Події 2020-09-04T15:00:01+03:00
Українські Новини
ДСНС локалізувала пожежу в Харківській області

ДСНС локалізувала пожежу в Харківській області

Кира Молчанова
пожежа, дснс, пожежа в Харківській області
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українськi Новини.

Нагадуємо, що 2 вересня поблизу села Вороб'ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві.

Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

У результаті пожежі знищено 22 житлових будинки у Вороб'ївці, відселені 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина.

"О 13:17 4 вересня пожежу локалізовано. Відкритого вогню немає, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметра", - сказано в ньому.

До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 осіб особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки і 1 вертоліт, з якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

Як повідомляли Українськi Новини, 1 людина загинула і 2 госпіталізовані з опіками через пожежу в Луганській області, а у Харківській області пожежа перекинулася на село.

Крім того, під Полтавою загорілося міське звалище, через що мешканцям самої Полтави важко дихати.

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