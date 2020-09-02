Зеленский назвал кандидата в мэра Одессы комика Филимонова "хорошим продуктом"

Президент Владимир Зеленский записал совместное видео ко дню города Одессы с комиком Олегом Филимоновым, которого "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры этого города. Об этом сообщается на Facebook-странице президента.

"Одесса без Филимонова не Одесса...Мы хотим изменить Украину, мы хотим менять Одессу, но ни в коем случае не менять людей, внутреннюю красоту. Колорит не потерять Одессы, а наоборот восстановить все то прекрасное, ради чего мы всегда приезжали в Одессу...", - заявил президент.

Сам Филимонов отметил, что очень любит Одессу и одесситы отвечают ему взаимностью.

"Всем, что у меня есть, я обязан этому городу".

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры.

16 июля "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады Ирину Верещук.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

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