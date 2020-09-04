Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

В то время, как в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина, 3 сентября было проведено 25 483 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 24 302 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 9,7% больше по сравнению с 2 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 49 785 тестирований, из них 25 483 методом ПЦР, а также 24 302 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 648 087 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 4 сентября поступило 3 131 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 192 647 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 723 до 130 951, количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 12,1%, новых летальных случаев - снизилось на 5,6%.

Также вчера в Украине был установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.

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