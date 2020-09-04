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04 сентября 2020, пятница, 11:22 195
Транспорт 2020-09-04T11:23:07+03:00
Українські Новини
Пробки в Киеве. Куда не стоит ехать в пятницу утром

Пробки в Киеве. Куда не стоит ехать в пятницу утром

Кира Молчанова
Киев, Пробки, заторы, Пробки в Киеве, Заторы в Киеве
Пробки. Фото: Pixabay
Пробки. Фото: Pixabay

Пробки в пятницу в столице перестали быть сюрпризом. Сегодняшний день – не исключение. Українські Новини разбирались с актуальной ситуацией на столичных дорогах 4 сентября.

По данным сервиса Google Maps, Северный мост загружен в направлении центра, но не стоит. В направлении левого берега проезд свободный. Пробка на съезде на проспект Героев Сталинграда в сторону Оболони, также "тянется" Романа Шухевича. Мост Метро и мост Патона движется без проблем, чего не скажешь о Южном мосте. Движение в сторону центра затруднено.

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

Кроме того, сложности с проездом наблюдаются на проспекте Степана Бандеры в районе метро "Почайна" со стороны Троещины из-за ремонта дороги. Тянучка возникла на Олены Телиги: местами проехать очень сложно. Также сложно двигаться по Набережно-Рыбальской, Надднепрянскому и Набережному шоссе в сторону центра города.

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

В центре пробки на бульваре Шевченко и проспекте Победы. Также затруднено движение по улице Шелковичной. Пробки есть также на Жилянской и Воздухофлотском проспекте.

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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