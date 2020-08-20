В Киеве снова пробки. Карта самых загруженных дорог столицы

Сложно проехать по проспекту Победы на подъезде к площади Победы, а также на некоторых участках бульвара Тараса Шевченко и Воздухофлотского проспекта. Медленно движутся улицы Саксаганского и Жилянская.

Пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, на улицах Жилянской и Саксаганского. Карта: Google Maps

Кроме того, пробка на улице Набережно-Крещатицкой, а также на некоторых участках Набережного шоссе. Также традиционные тянучки на Подоле.

Пробки на Подоле, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Карта: Google Maps

Также наблюдается тянучка в районе метро Лукьяновка по улице Юрия Ильенко, а также отрезки с осложненным движением на улице Сечевых Стрельцов.

Пробки на Лукьяновке и на улице Сечевых Стрельцов. Карта: Google Maps

Затор на Голосеевском проспекте и на улице Васильковской в районе метро Голосеевская.

Пробка на Голосеевском проспекте. Карта: Google Maps

Большие пробки на Софиевской Борщаговке, а также на некоторых участках Кольцевой дороги.

Пробки на Кольцевой дороге и Софиевской Борщаговке. Карта: Google Maps

В связи с ремонтными работами осложнено движение на проспекте Степана Бандеры в районе метро Почайна, а также на улице Богатырской.

Пробки на проспекте Степана Бандеры в районе метро Почайна. Карта: Google Maps

Также стоит улица Вадима Гетьмана сразу на нескольких участках дороги.

Пробка на улице Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

На Южном мосту также пробка в сторону Правого берега.

Пробка на Южном мосту. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости