В Украине существенно выросли цены на огурцы

И пока падают цены на помидоры, сухая и жаркая погода в Украине не лучшим образом повлияла на огурцы. Поэтому цены на них существенно выросли. Об этом сообщает agronews.ua.

Так, сейчас цена на огурцы-корнишоны украинского производства на крупнейшем оптовом рынке "Шувар" составляет в среднем 19,7 грн/кг. Это на 48% выше цены в предыдущий период.

Самые дорогие огурцы идут по 23 грн/кг. Самые дешевые партии огурцов-корнишонов предлагают по 17 грн/кг.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают расти цены на малину. Причин увеличения цен на ягоду несколько. Прежде всего, в этом годы была холодная веста и дождливое лето, поэтому сезон малины начался с задержкой.



Кроме того, чем ближе баржа из Херсона, тем дешевле арбузы. После того, как баржу отправили, цены на арбузы в южных областях снизились до 1,5-3,5 грн/кг, а оптовые партии дынь предлагались в диапазоне 3,0-5,0 грн/кг.



Эксперты считают, что ниже цены уже не будут опускаться.



Тем временем фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики.

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