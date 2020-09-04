Коллектив института отца Зеленского просит дать ему пожизненную стипендию, - Шмыгаль

Проект указа Президента Владимира Зеленского о назначении стипендий деятелям образования, отозван для дополнения списков претендентов, куда попал отец действующего главы государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных учреждений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования", - написал он.

Шмыгаль отметил, что правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства.

Согласно сообщению, в четверг премьер получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий.

В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Кабмин на своем прошлом заседании не рассмотрел вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому.

В письме объяснялось, что трудовой коллектив неоднократно вносил представление по поводу Александра Зеленского, начиная с 2017 года, задолго до того, как Владимир Зеленский стал Президентом.

Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг Александра Зеленского, исключительно исходя из личных достижений соискателя.

Как сообщали Українськi Новини, Александр Семенович Зеленский, отец действующего Президента, заявил в интервью, что его кандидатуру на получение пожизненной государственной стипендии выдвинули не из-за родственных связей с Владимиром Зеленским, а потому что так решил коллектив.

Также в Офисе Президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию. Якобы Александр Зеленский фигурировал в списках кандидатов и раньше, но его не утверждали.

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