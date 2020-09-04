подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 09:31 2680
Кабмин 2020-09-04T09:40:32+03:00
Українські Новини
Коллектив института отца Зеленского просит дать ему пожизненную стипендию, - Шмыгаль

Коллектив института отца Зеленского просит дать ему пожизненную стипендию, - Шмыгаль

Анна Рудык
Кабмин, Александр Зеленский, Денис Шмыгаль, Пожизненная стипендия, Отец Зеленского
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Проект указа Президента Владимира Зеленского о назначении стипендий деятелям образования, отозван для дополнения списков претендентов, куда попал отец действующего главы государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных учреждений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования", - написал он.

Шмыгаль отметил, что правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства.

Согласно сообщению, в четверг премьер получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий.

В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Кабмин на своем прошлом заседании не рассмотрел вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому.

В письме объяснялось, что трудовой коллектив неоднократно вносил представление по поводу Александра Зеленского, начиная с 2017 года, задолго до того, как Владимир Зеленский стал Президентом.

Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг Александра Зеленского, исключительно исходя из личных достижений соискателя.

Как сообщали Українськi Новини, Александр Семенович Зеленский, отец действующего Президента, заявил в интервью, что его кандидатуру на получение пожизненной государственной стипендии выдвинули не из-за родственных связей с Владимиром Зеленским, а потому что так решил коллектив.

Также в Офисе Президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию. Якобы Александр Зеленский фигурировал в списках кандидатов и раньше, но его не утверждали.

Больше новостей о: Кабмин Александр Зеленский Денис Шмыгаль Пожизненная стипендия Отец Зеленского

Кабмин подсунул Зеленскому свинью...
Бабак оставил без комментариев проект указа о пожи...
Бойко требует отставки Шмыгаля – правительство с м...
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому,...
В Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина. Полный список
До окончания карантина осталось 58 дней. Какие ограничения действуют
Новости
Население продолжает сдавать валюту 10:07
Стрельба под Харьковом. Фото: ГБР
Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина 10:06
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки 10:00
Международные эксперты советуют не спешить с радикальной судебной реформой, - СМИ 09:45
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов 11:41
больше новостей
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
больше новостей
Усиление карантина из-за пандемии. В НБУ рассказали, чем рискует экономика
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok