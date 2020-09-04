Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу

Верховная Рада, которая ранее почти в 10 раз увеличила штраф за подделку, замену или уничтожение автономеров, рассмотрит проекты постановления №2098-П и 2098-П1 об отмене результатов голосования за законопроект №2098 о приравнивании стоимости электроэнергии для обеспечения общего имущества многоквартирного дома к цене электроэнергии для населения поставщика универсальных услуг.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии намерены заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о состоянии заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине и неотложных мерах правительства по предотвращению ее распространения.

Для включения в повестку дня сессии указан законопроект №4043 об опросах общественного мнения.

Далее в 1-м чтении парламентарии рассмотрят законопроекты: №3023 и 3023-1 касательно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения, №2289 о ввозе пестицидов на таможенную территорию Украины, №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, №3335, 3335-1 о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, №3717 об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Для включения в повестку дня и принятия решения указан законопроект №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Парламентарии также намерены рассмотреть в 1-м чтении законопроекты №3016, 3016-1, 3016-д о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий, а во 2-ом - №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

Ранее Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

Также перед началом новой Рады 23 депутата заболели коронавирусом.

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