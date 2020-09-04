подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 09:35 655
Верховная Рада и партии 2020-09-04T09:36:04+03:00
Українські Новини
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу

Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Свет, Господдержка, Тарифы на электроэнергию, Господдержка аграриев, Тарифы на электричество
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада, которая ранее почти в 10 раз увеличила штраф за подделку, замену или уничтожение автономеров, рассмотрит проекты постановления №2098-П и 2098-П1 об отмене результатов голосования за законопроект №2098 о приравнивании стоимости электроэнергии для обеспечения общего имущества многоквартирного дома к цене электроэнергии для населения поставщика универсальных услуг.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии намерены заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о состоянии заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине и неотложных мерах правительства по предотвращению ее распространения.

Для включения в повестку дня сессии указан законопроект №4043 об опросах общественного мнения.

Далее в 1-м чтении парламентарии рассмотрят законопроекты: №3023 и 3023-1 касательно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения, №2289 о ввозе пестицидов на таможенную территорию Украины, №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, №3335, 3335-1 о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, №3717 об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Для включения в повестку дня и принятия решения указан законопроект №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Парламентарии также намерены рассмотреть в 1-м чтении законопроекты №3016, 3016-1, 3016-д о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий, а во 2-ом - №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

Ранее Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов.

Также перед началом новой Рады 23 депутата заболели коронавирусом.

Больше новостей о: Верховная Рада Свет Господдержка Тарифы на электроэнергию Господдержка аграриев Тарифы на электричество

Рада хочет обложить доноров крови штрафами за пред...
Кабмин хочет пересмотреть тарифы на электроэнергию...
Дубинского не пустили на эфир "Свободы слова Савик...
В центре Киева из-за аварии на подстанции две сотн...
В Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина. Полный список
До окончания карантина осталось 58 дней. Какие ограничения действуют
Новости
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
В Кабмине объяснили, почему отозвали проект о пожизненной стипендии отцу Зеленского 09:30
Воспитанник Киевской МАН получил "серебро" на фестивале инженерных наук в Тунисе 09:00
До окончания карантина осталось 58 дней. Какие ограничения действуют 08:37
В Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина. Полный список 08:30
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов 11:41
больше новостей
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
больше новостей
Усиление карантина из-за пандемии. В НБУ рассказали, чем рискует экономика
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok