В Украину идет дождливое похолодание с грозами: прогноз на конец рабочей недели

После рекордно жаркого начала осени, в конце первой недели сентября погода в Украние резко изменится: температура снизится, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила себя в Facebook.

По ее словам, в пятницу 4 сентября на западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.

Однако на востоке и юго-востоке страны еще задержится жара: ожидается до +34.

Дожди, местами с грозами, пройдут местами от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым.

В Киеве 4 сентября ожидается +20 +22 градуса, пройдут дожди.

Как сообщали Українські Новини, осенью в Украине одилается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий.

В то же время, в связи изменениями климата количество экстремальных погодных явлений в Украине будет возрастать.

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