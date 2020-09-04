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04 сентября 2020, пятница, 09:05 973 Карта
Жизнь 2020-09-04T09:06:11+03:00
Українські Новини
В Украину идет дождливое похолодание с грозами: прогноз на конец рабочей недели

В Украину идет дождливое похолодание с грозами: прогноз на конец рабочей недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные
Дождь. Фото: pixabay.com
Дождь. Фото: pixabay.com

После рекордно жаркого начала осени, в конце первой недели сентября погода в Украние резко изменится: температура снизится, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила себя в Facebook.

По ее словам, в пятницу 4 сентября на западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.

Однако на востоке и юго-востоке страны еще задержится жара: ожидается до +34.

Дожди, местами с грозами, пройдут местами от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым.

В Киеве 4 сентября ожидается +20 +22 градуса, пройдут дожди.

Как сообщали Українські Новини, осенью в Украине одилается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий.

В то же время, в связи изменениями климата количество экстремальных погодных явлений в Украине будет возрастать. 

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