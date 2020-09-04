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04 сентября 2020, пятница, 05:15 5
Lifestyle 2020-09-04T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны препятствия сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны препятствия сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на пятницу
Гороскоп на сегодня. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп на сегодня. Фото: pershij.com.ua

В то время, как в четверг Львам, Весам и Рыбам удавалось избавиться от всех тревог, сегодня Раков, Дев и Скорпионов ждут препятствия в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 4 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

В этот день звезды устроят проверку на прочность планов, договоренностей и отношений Раков. Причем не в меру горячие головы могут привести к конфликтам и крупным неприятностям. Представителям этого знака придется действовать предельно осторожно, дела потребуют особого ответственного подода. В это время также обратите внимание на свое здоровье.

Дева

У Дев в пятницу возможны проблемы в семье, на работе. Однако звезды уверяют, что крупных неприятностей и конфликтов с возлюбленными или партнерами по бизнесу не произойдет. В этот день нужно избегать легкомысленного поведения во всех сферах жизни.

Скорпион

Жизненный потенциал Скорпионов в первой половине дня будет оставаться весьма невысоким, поэтому вероятны заболевания, ослабление тонуса, возможны также проблемы в отношениях с окружающими. Однако звезды уверяют,что подобного в будущем можно будет избежать при разумном образе жизни, осуществляя профилактические мероприятия для укрепления здоровья.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба уверяет, что в сентябре четыре знака зодиака забудут о проблемах и трудностях.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут стастливее осенью.

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