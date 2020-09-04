Как определить качество газа и сколько его нужно, чтобы обогреть дом. Глава "Нафтогаза" ответил на бытовые воп

Качество газа, цена на который возрастет для потребителей, нельзя определить "на глаз", вопреки распространенному мифу, что пламя с оранжевым оттенком – это признак низкого качества.

Об этом и других бытовых вопросах поговорил в эфире "Украина 24" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Газ должен быть голубого цвета. На сайте оператора ГТС есть мониторинг калорийности газа во всех регионах, и где-то он в норме, а где-то и выше нормы. В интернете можно проверить, от чего зависит цвет газа. На самом деле, — от качества прибора, который его сжигает. Например, каждый год вам нужно банально чистить конфорки, это не сложно, но лучше вызвать мастера. Без этого давление уменьшается, объем сожженного газа уменьшается, и вместо голубого он становится рыжим. Тут нет никакого секрета", — сказал он.

Чтобы проверить, действительно ли газ низкого качества, нужно обратиться в независимую лабораторию. Домой к потребителю приедет специальная компания, которая возьмет пробу прямо из конфорки на кухне.

По словам Коболева, если газ некачественный, стоимость вызова бригады проверяющих даже компенсируют.

Кроме того, глава "Нафтогаза" посоветовал вести ежемесячные наблюдения, чтобы понять, сколько газа нужно, чтобы обогреть дом.

"В моем случае (если нет счетов и неизвестно, сколько использовалось газа раньше) я принял для себя решение воспользоваться прогнозом местного облгаза, который рассчитывает [количество газа] для каждого дома. Если я сейчас буду покупать план "Годовой", я введу именно эти данные, которые мне рекомендовал ввести местный облгаз", – сказал Коболев.

Самостоятельно можно высчитать среднее арифметическое по потребленному газу. Так можно узнать, сколько топлива нужно, чтобы в доме было тепло. Но если в доме менялся котел или дом перестраивался, то такой способ не сработает. Потребление газа уменьшится. В квартире посчитать среднее потребление проще. Там газ используют только чтобы приготовить еду.

Українські Новини, консультационный центр "ГазПравда" заявляет, что цена на газ для населения в сентябре составляет 4,39-7 гривен/куб. м газа.

Кроме того, "Нефтегаз Украины" увеличил на сентябрь цену на природный газ для населения на 45%, или на 1,46 гривны/куб. м до 4,7 гривны/куб. м по сравнению с августом.

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