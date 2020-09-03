Цены на газ в сентябре: что предлагают украинцам газоснабжающие предприятия

В то время, как "Нефтегаз" увеличил цену на газ на сентябрь на 45%, консультационный центр "ГазПравда" сообщает, что цена на газ для населения в сентябре составляет от 4,4 до 7 гривен\/куб. м.Об этом говорится в сообщении "ГазПравды".Согласно данным "ГазПравды", самую низкую цену на газ в размере 4,39 гривен\/куб. м предложила компания TAS Energy, а самую высокую в 7 гривен\/куб. м - ООО "Статус Энерго". По высокой цене продает газ Нефтегаз Украины - 4,7 грн.\/куб.Средняя цена на газ среди поставщиков составляет 5,49 гривен\/куб. м.Полный список предложений газоснабжающих предприятий в сентябре: Цены на газ в сентябре. Список: gazpravdaКак сообщали Українські Новини, НКРЭКУ требовала у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь до 28 августа. Кроме того, украинцы смогут выбрать тариф на газ.