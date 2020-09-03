"На старт!" Сборная Украины по футболу начинает выступление в розыгрыше Лиги наций УЕФА

Национальная сборная Украины по футболу начинает свои выступления во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА. Стартовый поединок команда под руководством главного тренера Андрея Шевченко проведет против сборной Швейцарии. Матч состоится во Львове. К сожалению болельщиков, как данное противостояние на "Арене Львов", так и другие стартовые матчи Лиги наций, по решению Союза европейских футбольных ассоциаций из-за пандемии коронавируса пройдут без присутствия зрителей.

Как сообщил портал УАФ, команды уже определились с цветами спортивной формы. Наша команда сыграет в желтой форме, швейцарская - в красной.

Фото: uaf.ua

Стартовый свисток в этом матче будет дан в 21:45.

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