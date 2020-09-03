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03 сентября 2020, четверг, 12:05 949
Спорт 2020-09-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
"На старт!" Сборная Украины по футболу начинает выступление в розыгрыше Лиги наций УЕФА

"На старт!" Сборная Украины по футболу начинает выступление в розыгрыше Лиги наций УЕФА

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Матч, Лига наций, Украина-Швейцария
Футбол Лига Наций УЕФА UEFA Фото: UEFA
Футбол Лига Наций УЕФА UEFA Фото: UEFA

Национальная сборная Украины по футболу начинает свои выступления во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА. Стартовый поединок команда под руководством главного тренера Андрея Шевченко проведет против сборной Швейцарии. Матч состоится во Львове. К сожалению болельщиков, как данное противостояние на "Арене Львов", так и другие стартовые матчи Лиги наций, по решению Союза европейских футбольных ассоциаций из-за пандемии коронавируса пройдут без присутствия зрителей.

Как сообщил портал УАФ, команды уже определились с цветами спортивной формы. Наша команда сыграет в желтой форме, швейцарская - в красной.

Фото: uaf.ua

Стартовый свисток в этом матче будет дан в 21:45.

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