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03 сентября 2020, четверг, 20:11 407
Происшествия 2020-09-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
В пожаре в киевской высотке погиб человек

В пожаре в киевской высотке погиб человек

Ольга Фандорина
Пожар, Высотка, Пожар в Киеве, Пожар в многоэтажке
Пожар в высотке. Скриншот видео Типичный Киев
Пожар в высотке. Скриншот видео Типичный Киев

Из-за сильного пожара в киевской высотке на улице Сикорского в Украине погиб один человек. Хозяина сгоревшей квартиры удалось спасти. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сообщается, что в Шевченковском районе продолжается тушение пожара в 25-этажном доме на улице Сикорского. Пожар возник в квартире на 24 этаже, к тушению привлечены 43 спасателя и 11 пожарных машин.

Также сообщается, что в 18:03 пожар удалось локализовать. На месте пожара был обнаружен тело мужчины. Еще одного человека - хозяина квартиры - удалось спасти.

Ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС. Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон валил черный дым.

В среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, в то время, как 17 августа в столице загорелась многоэтажка в Дарницком районе.

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