Международные эксперты не советуют вводить регулирование онлайн-медиа и говорят о "политизированности" Нацсовета

В Европе продолжают отслеживать ситуацию с возможным принятием в Парламенте Украины закона "О СМИ", который некоторые эксперты определяют как драконовский. Портал Национального союза журналистов Украины ознакомил читателей с последними выводами европейских юристов и медиаэкспертов.

Государства Европейского союза не регулируют контента онлайн-медиа. Об этом эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон заявил 8 июля во время онлайн-дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: обсуждение регулирования онлайн-медиа и платформ общего доступа к информации и видео".

"Не является обычной практикой в ​​Европе включения онлайн-медиа в сферу регулирования, которой подлежат аудиовизуальные медиа. Я бы не советовал так делать. Если же это произошло, то регуляцию нужно ограничить самым минимумом. Простая регистрация - чтобы знать, кто стоит за ресурсом, в случае незаконной активности", - сказал бельгийский специалист.

Ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ, добавил Фурнемон. Характеризуя законопроект "О медиа", он подчеркнул, что многие формулировки в нем носят непонятный и нечеткий характер и должны быть уточнены или переработаны.

Консультант Совета Европы Криштина Розгоний рекомендует Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока ЕС разработает и протестирует решения в этой сфере.

Об этом она заявила в ходе онлайн-дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: Обсуждение правового статуса национального регулятора и сорегулювання", которая состоялась 10 июля.

Консультант подчеркнула, что в Европе только две страны приняли законодательства, регулирующие онлайн-медиа и, в частности, использование языка ненависти в этой сфере.

Но в Германии Закон, вступивший в силу в 2019 году, сейчас находится в процессе просмотра. А во Франции отдельный закон, который предоставляет регулятору ограничительные и запретительные полномочия по онлайн-медиа и их контенту, признан местным Конституционным Судом неконституционным.

"Этот закон был признан неконституционным Конституционным судом Франции. А Еврокомиссия предупредила Францию, что он противоречит европейским нормам", - подчеркнула разгона.

Также консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон считает, что прописанная в законопроекте "О медиа" процедура назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым предлагается передать полномочия по регулированию всех СМИ, излишне политизирована.

Фурнемон подчеркнул, что независимость Нацсовета должна тщательно защищаться этим законом.

"В условиях назначения, конечно, присутствует некоторая защита (независимости Нацсовета - ред.) И подробную процедуру мы приветствуем, но назначение все еще остается очень политическим. 8 членов Нацсовета назначаются двумя различными политическими органами. И я рекомендую принять любые меры по привлечению ОО (общественных организаций - ред.), академических кругов в процесс назначения 8 членов Нацсовета", - сказал эксперт.

Он добавил, что необходимо также принять меры по ограничению политического влияния на кандидатов в члены совета, чего пока нет в текущей редакции законопроекта.