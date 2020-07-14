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14 июля 2020, вторник, 12:31 70
СМИ 2020-07-14T12:31:01+03:00
Українські Новини
Международные эксперты не советуют вводить регулирование онлайн-медиа и говорят о "политизированности" Нацсове

Международные эксперты не советуют вводить регулирование онлайн-медиа и говорят о "политизированности" Нацсовета

Павел Твердохлиб
СМИ, Парламент, Нацсовет, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Закон о медиа

В Европе продолжают отслеживать ситуацию с возможным принятием в Парламенте Украины закона "О СМИ", который некоторые эксперты определяют как драконовский. Портал Национального союза журналистов Украины ознакомил читателей с последними выводами европейских юристов и медиаэкспертов.

Государства Европейского союза не регулируют контента онлайн-медиа. Об этом эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон заявил 8 июля во время онлайн-дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: обсуждение регулирования онлайн-медиа и платформ общего доступа к информации и видео".
"Не является обычной практикой в ​​Европе включения онлайн-медиа в сферу регулирования, которой подлежат аудиовизуальные медиа. Я бы не советовал так делать. Если же это произошло, то регуляцию нужно ограничить самым минимумом. Простая регистрация - чтобы знать, кто стоит за ресурсом, в случае незаконной активности", - сказал бельгийский специалист.
Ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ, добавил Фурнемон. Характеризуя законопроект "О медиа", он подчеркнул, что многие формулировки в нем носят непонятный и нечеткий характер и должны быть уточнены или переработаны.
Консультант Совета Европы Криштина Розгоний рекомендует Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока ЕС разработает и протестирует решения в этой сфере.
Об этом она заявила в ходе онлайн-дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: Обсуждение правового статуса национального регулятора и сорегулювання", которая состоялась 10 июля.
Консультант подчеркнула, что в Европе только две страны приняли законодательства, регулирующие онлайн-медиа и, в частности, использование языка ненависти в этой сфере.
Но в Германии Закон, вступивший в силу в 2019 году, сейчас находится в процессе просмотра. А во Франции отдельный закон, который предоставляет регулятору ограничительные и запретительные полномочия по онлайн-медиа и их контенту, признан местным Конституционным Судом неконституционным.
"Этот закон был признан неконституционным Конституционным судом Франции. А Еврокомиссия предупредила Францию, что он противоречит европейским нормам", - подчеркнула разгона.
Также консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон считает, что прописанная в законопроекте "О медиа" процедура назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которым предлагается передать полномочия по регулированию всех СМИ, излишне политизирована.
Фурнемон подчеркнул, что независимость Нацсовета должна тщательно защищаться этим законом.
"В условиях назначения, конечно, присутствует некоторая защита (независимости Нацсовета - ред.) И подробную процедуру мы приветствуем, но назначение все еще остается очень политическим. 8 членов Нацсовета назначаются двумя различными политическими органами. И я рекомендую принять любые меры по привлечению ОО (общественных организаций - ред.), академических кругов в процесс назначения 8 членов Нацсовета", - сказал эксперт.
Он добавил, что необходимо также принять меры по ограничению политического влияния на кандидатов в члены совета, чего пока нет в текущей редакции законопроекта.

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