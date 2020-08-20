Нацсовет по телевещанию начал внеплановую проверку НОТУ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку акционерному обществу "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (логотип "UA:Первый"), которая отказала в регистрации на Национальный отбор к участию в детском "Евровидении-2020", за отклонение от программной концепции телевещания и трансляцию рекламы алкогольного напитка.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.

"… мониторинг эфира компании, проведенный 11 мая, зафиксировал несоблюдение условий лицензии в части программной концепции вещания, поскольку уменьшено минимальную долю национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства), которая по лицензии должна составлять не менее 19,5 часов/сутки (81,25% от общего объема вещания), а фактически - 16 часов 09 минут/сутки (67%). Такое отклонение является признаком нарушения лицензиатом требований части седьмой статьи 27 и части восьмой статьи 28 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за период 6 июля по 2 августа в эфире телеканала транслировалась реклама алкогольного напитка марки "Marengo" после 23:00, что является нарушением Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В то же время, показав такую ​​рекламу, общественный вещатель нарушил абзац пятый части четвертой статьи 14 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", запрещается трансляция рекламы, сообщений о спонсоре - производителе алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготавливаемых на его основе ... кроме трансляции рекламы и сообщений о спонсорах, приобретенным правом на трансляцию международных спортивных соревнований Международного олимпийского комитета, Федерации национальных футбольных ассоциаций, Союза европейских футбольных ассоциаций и во исполнение международных обязательств перед европейским вещательным союзом", - говорится в сообшении.

Национальный совет проверит деятельность телеканала на наличие соответствующих нарушений и в случае их подтверждения примет по отношению к лицензиату решение, предусмотренное действующим законодательством.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа генеральный продюсер "Суспильного UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, которому отказали в участии в детском "Евровидении", однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома.

При этом глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации, и при этом соврал, как утверждают СМИ.

Тем временем, Бужанский за увольнение Аласании из-за недопуска 12-летнего сироты на детское "Евровидение-2020"

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