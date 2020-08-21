Нацсовет не продлил лицензию на вещание КРТ. Телеканал полностью прекратил работу

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 20 августа рассмотрел заявление ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" (логотип КРТ) о продлении срока действия лицензии на вещание и принял решение об отказе. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українськi Новини. В сообщении отмечается, что регулятор имеет полномочия отказать лицензиату в продлении срока действия лицензии на вещание при условии, если "в течение срока действия лицензии лицензиат нарушал условия лицензии и требования действующего законодательства". "В соответствии с решениями Нацсовета ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" было объявлено предупреждение учитывая: препятствование в проведении Нацсоветом проверки; нарушение условий лицензии в части "главные направления программной концепции телерадиоорганизации.., нарушение Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку лицензиат увеличил лицензионный показатель объема телеторговли", - говорится в сообщении. При этом перечисленные санкции являются действующими и не отменены в судебном порядке. "Уполномоченные представители ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" на заседание не явились, хотя компания надлежащим образом извещена о рассмотрении вопроса о продлении срока действия лицензии 20 августа. Зато общество направило письмо в Национальный совет, в котором высказана позиция, что подобные вопросы надо рассматривать в присутствии уполномоченного представителя лицензиата после отмены карантинных мероприятий", - говорится в сообщении. По мнению Нацсовета по телевидению, игнорирование телеканалом приглашения на заседание является препятствием выполнения полномочий Национального совета. Согласно сообщению, Национальный совет по телевидению единогласно поддержал проект решения и отказал ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" в продлении срока действия лицензии. Как сообщали Українські Новини, журналисты КРТ вышли на митинги под стены Нацсовета и на них напал Нацкорпус. Также международные эксперты говорят о "политизированности" Нацсовета.