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21 августа 2020, пятница, 20:27 198
СМИ 2020-08-21T20:27:42+03:00
Українські Новини
Нацсовет не продлил лицензию на вещание КРТ. Телеканал полностью прекратил работу

Нацсовет не продлил лицензию на вещание КРТ. Телеканал полностью прекратил работу

Кира Молчанова
Нацсовет по телевидению, КРТ, Нацсовет по телерадиовещанию, Телеканал КРТ, АСТРА-ТВ
Телевидение. Фото: iod.media
Телевидение. Фото: iod.media

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 20 августа рассмотрел заявление ООО "Телестудия  "АСТРА-ТВ" (логотип КРТ) о продлении срока действия лицензии на вещание и принял решение об отказе.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что регулятор имеет полномочия отказать лицензиату в продлении срока действия лицензии на вещание при условии, если "в течение срока действия лицензии лицензиат нарушал условия лицензии и требования действующего законодательства".

"В соответствии с решениями Нацсовета ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" было объявлено предупреждение учитывая: препятствование в проведении Нацсоветом проверки; нарушение условий лицензии в части "главные направления программной концепции телерадиоорганизации.., нарушение Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку лицензиат увеличил лицензионный показатель объема телеторговли", - говорится в сообщении.

При этом перечисленные санкции являются действующими и не отменены в судебном порядке.

"Уполномоченные представители ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" на заседание не явились, хотя компания надлежащим образом извещена о рассмотрении вопроса о продлении срока действия лицензии 20 августа. Зато общество направило письмо в Национальный совет, в котором высказана позиция, что подобные вопросы надо рассматривать в присутствии уполномоченного представителя лицензиата после отмены карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

По мнению Нацсовета по телевидению, игнорирование телеканалом приглашения на заседание является препятствием выполнения полномочий Национального совета.

Согласно сообщению, Национальный совет по телевидению единогласно поддержал проект решения и отказал ООО "Телестудия "АСТРА-ТВ" в продлении срока действия лицензии.

Как сообщали Українські Новини, журналисты КРТ вышли на митинги под стены Нацсовета и на них напал Нацкорпус.

Также международные эксперты говорят о "политизированности" Нацсовета. 

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