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04 сентября 2020, пятница, 05:40 1820
Экономика 2020-09-04T06:45:02+03:00
Українські Новини
Усиление карантина из-за пандемии. В НБУ рассказали, чем рискует экономика

Усиление карантина из-за пандемии. В НБУ рассказали, чем рискует экономика

Кира Молчанова
Экономика, НБУ, Карантин, коронавирус в Украине, Монетарная политика
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Национальный банк заявляет, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мер.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Указывается, что увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности.

В то же время отмечается, что новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего в секторе услуг.

Актуальными остаются также другие риски: негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность; эскалация военного конфликта на востоке страны; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

При этом Нацбанк указывает, что дальнейшая монетарная политика НБУ будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.

Если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления.

В то же время на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году НБУ может отреагировать инструментами монетарной политики.

Как сообщали Українські Новини, накануне количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228. Количество умерших от заболевания - увеличилось на 54 человека до 2 710 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем, в столице новых заболевших в стало больше на 280 человек. Умерло еще 4 человека.

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