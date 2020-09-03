Сквер на Львовской площади в Киеве назвали в честь княгини Анны Киевской

Вслед за информацией о том, что в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану , стало известно, что сквер на Львовской площади в столице Украины назвали в честь княгини Анны Киевской. Об этом сообщает КГГА.

За это сегодня, 3 сентября, проголосовало 69 депутатов Киеврады.

"В знак чествования памяти самой известной женщины древней и современной Украины Анны Ярославны – королевы Франции и дочери Великого Князя Киевского Ярослава Мудрого – скверу на Львовской площади в Шевченковском районе присвоено название "Сквер Анны Киевской", – сообщает КГГА.

Соответствующее предложение общественной организации "Четыре Королевы" поддержала Комиссия по вопросам наименований.

Кроме того, с 23 октября по 23 декабря 2019 года проходило общественное обсуждение по этому вопросу. Большинство принявших в нем участие киевлян поддержали присвоению сквера название "Сквер Анны Киевской".

"Анна Ярославна (около 1032 – после 1075, не позднее 1089) – княгиня Киевской Руси, происходит из варяжской династии Рюриковичей. Королева Франции (1051-1060). Дочь великого князя киевского Ярослава Мудрого и его второй жены, шведской принцессы Ингигерды. Внучка святого киевского князя Владимира Святославича.

Вторая жена французского короля Генриха I (1051-1060). Мать французского короля Филиппа I и вермандуанского графа Гуго, который был одним из руководителей Первого Крестового похода", – напомнили в КГГА.

Как сообщали Українські новини, в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект".

Также в Киеве переименовали улицу Российскую.

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