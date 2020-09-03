подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 сентября 2020, четверг, 19:29 29
Общество 2020-09-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
Сквер на Львовской площади в Киеве назвали в честь княгини Анны Киевской

Сквер на Львовской площади в Киеве назвали в честь княгини Анны Киевской

Александр Савич
Киев, Сквер, название улиц, Анна Киевская
Анна Киевская. Фото: uk.wikipedia.org
Анна Киевская. Фото: uk.wikipedia.org

Вслед за информацией о том, что в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану, стало известно, что сквер на Львовской площади в столице Украины назвали в честь княгини Анны Киевской. Об этом сообщает КГГА.

За это сегодня, 3 сентября, проголосовало 69 депутатов Киеврады.

"В знак чествования памяти самой известной женщины древней и современной Украины Анны Ярославны – королевы Франции и дочери Великого Князя Киевского Ярослава Мудрого – скверу на Львовской площади в Шевченковском районе присвоено название "Сквер Анны Киевской", – сообщает КГГА.

Соответствующее предложение общественной организации "Четыре Королевы" поддержала Комиссия по вопросам наименований. 

Кроме того, с 23 октября по 23 декабря 2019 года проходило общественное обсуждение по этому вопросу. Большинство принявших в нем участие киевлян поддержали присвоению сквера название "Сквер Анны Киевской".

"Анна Ярославна (около 1032 – после 1075, не позднее 1089) – княгиня Киевской Руси, происходит из варяжской династии Рюриковичей. Королева Франции (1051-1060). Дочь великого князя киевского Ярослава Мудрого и его второй жены, шведской принцессы Ингигерды. Внучка святого киевского князя Владимира Святославича.

Вторая жена французского короля Генриха I (1051-1060). Мать французского короля Филиппа I и вермандуанского графа Гуго, который был одним из руководителей Первого Крестового похода", – напомнили в КГГА.

Как сообщали Українські новини, в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект".

Также в Киеве переименовали улицу Российскую.

Больше новостей о: Киев Сквер название улиц Анна Киевская

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
В Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Сколько паломников отпразднуют Рош ха-Шана в Украине 20:02
Нацсовет по телевидению лишил лицензии на вещание "Прямой FM" 19:50
В МИД Украины Беларусь призвали не искать врагов там, где их нет 19:41
Музей Бекетова
Ярославский помог отреставрировать Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Сквер на Львовской площади в Киеве назвали в честь княгини Анны Киевской 19:29
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok