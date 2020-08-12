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12 августа 2020, среда, 14:00 213
Общество 2020-08-12T14:01:06+03:00
Українські Новини
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Елизавета Кесельман
Харьков, станция метро, Переименование станции метро
В Харькове станцию метро
В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена.

Как отмечается, решение о переименовании станции было принято Харьковским городским советом 16 октября 2019 с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды.

По состоянию на 12 августа завершены основные работы по переименованию.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайна". 

Кроме того, в Киеве граждане предлагали переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в центре Киева в станцию "Тараса Шевченко".

До этого в 2016 году в Харькове переименовали пять станций метро и 52 улицы. 

Кроме того, ранее в Харьков станцию метро "Советская" переименовали в "Площадь Конституции".

Ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предложил инициативупереименовать станцию Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". 

журналист Сергей Лямец высказался об идее переименовать станцию метро "Дорогожичи" в Киеве в "Бабий Яр".

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