В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского метрополитена.

Как отмечается, решение о переименовании станции было принято Харьковским городским советом 16 октября 2019 с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды.

По состоянию на 12 августа завершены основные работы по переименованию.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве станцию метро "Петровка" переименовали в "Почайна".

Кроме того, в Киеве граждане предлагали переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в центре Киева в станцию "Тараса Шевченко".

До этого в 2016 году в Харькове переименовали пять станций метро и 52 улицы.

Кроме того, ранее в Харьков станцию метро "Советская" переименовали в "Площадь Конституции".

Ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предложил инициативупереименовать станцию Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр".

журналист Сергей Лямец высказался об идее переименовать станцию метро "Дорогожичи" в Киеве в "Бабий Яр".