В Киеве существовала улица Российская. Сегодня ее переименовали на улицу Юрия Литвинского

Киевский городской совет переименовал улицу Российскую в Дарницком районе на улицу Юрия Литвинского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українськi Новини. "Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского", - говорится в нем. Согласно сообщению, Литвинский - был активным участником Революции Достоинства, полковником резерва (посмертно), бойцом батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии. Он участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск, погиб от пули российского снайпера. Во время общественного обсуждения, которое проходило на сайте Киевской городской государственной администрации, 94% поддержали идею такого переименования. Всего к голосованию присоединились 659 человек. Также Киевсовет присвоил имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Именование в честь украинского писателя поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании. Бердник - был писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор, член-основатель Украинской Гельсинскькой группы (УГГ), политзаключенным советских лагерей, а также предводителем гуманистического объединения "Украинская духовная республика". Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Киевсовет переименовал улицу Маршала Гречко в Подольском районе в улицу Ивана Выговского. Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны. Кроме того, в Киеве появились 7 заказников, чтобы уберечь зеленые зоны от застройки.