В Киеве существовала улица Российская. Сегодня ее переименовали на улицу Юрия Литвинского

Киевский городской совет переименовал улицу Российскую в Дарницком районе на улицу Юрия Литвинского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українськi Новини.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Литвинский - был активным участником Революции Достоинства, полковником резерва (посмертно), бойцом ​​батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии.

Он участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск, погиб от пули российского снайпера.

Во время общественного обсуждения, которое проходило на сайте Киевской городской государственной администрации, 94% поддержали идею такого переименования.

Всего к голосованию присоединились 659 человек.

Также Киевсовет присвоил имя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе.

Именование в честь украинского писателя поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

Бердник - был писателем-фантастом, автором более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор, член-основатель Украинской Гельсинскькой группы (УГГ), политзаключенным советских лагерей, а также предводителем гуманистического объединения "Украинская духовная республика".

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Киевсовет переименовал улицу Маршала Гречко в Подольском районе в улицу Ивана Выговского.

Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны.

Кроме того, в Киеве появились 7 заказников, чтобы уберечь зеленые зоны от застройки.