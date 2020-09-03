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  • Ирпень, Фастов и Яготинский район Киевской области отнесены к "оранжевой" зоне с 7 сентября, – Немчинов
03 сентября 2020, четверг, 19:10 269 Инфографика
Медицина 2020-09-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
Ирпень, Фастов и Яготинский район Киевской области отнесены к "оранжевой" зоне с 7 сентября, – Немчинов

Ирпень, Фастов и Яготинский район Киевской области отнесены к "оранжевой" зоне с 7 сентября, – Немчинов

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Украине, Красная зона, Желтая зона, Оранжевая зона, карантинные зоны, зоны карантина
Карантинные зоны в Украине изменят с 7 сентября. Фото: pexels
Карантинные зоны в Украине изменят с 7 сентября. Фото: pexels

Кроме ряда областей Украины, с 7 сентября в "оранжевую" зону эпидемической опасности распространения коронавируса отнесли также Ирпень, Фастов и Яготинский район Киевской области.

Об этом написал министр Кабинета Министров Олег Немчинова в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно его сообщению, данное решение Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла в четверг, 3 сентября; новое зонирование действует с 7 сентября.

Березань и Киево-Святошинский район продолжают оставаться в "оранжевой" зоне.

В "желтую" зону попали Белоцерковский, Иванковский, Переяслав-Хмельницкий районы.

В "желтой" зоне остались Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав, а также Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский районы.

Киев также остался в "желтой" зоне.

Карантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.uaКарантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.ua

Как сообщали Українські новини, в Украине установлен новый "коронавирусный" антирекорд – за сутки умерли 54 человека.

Также в Киевской области выросло количество заболевших коронавирусом детей.

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