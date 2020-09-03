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03 сентября 2020, четверг, 16:05 198
Медицина 2020-09-03T16:08:05+03:00
Українські Новини
В Киевской области выросло количество детей, у которых выявили коронавирус

В Киевской области выросло количество детей, у которых выявили коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 2 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 5 931, умерших не было.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 сентября 2020 на 10:00 официально подтвержден 5 931 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 498 детей и у 781 медицинского работника", - сказано в нем.

Так, за сутки подтверждено 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 11 детей и 78 взрослых лиц.

Из них 4 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 85 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 911 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 5 020 человек.

Выздоровели всего 3 826 человек, из них 323 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 74 человека, из них 10 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 102 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекодное количество людей.

В столице количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться.

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