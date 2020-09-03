В Киевской области выросло количество детей, у которых выявили коронавирус

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 2 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 5 931, умерших не было. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 сентября 2020 на 10:00 официально подтвержден 5 931 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 498 детей и у 781 медицинского работника", - сказано в нем. Так, за сутки подтверждено 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 11 детей и 78 взрослых лиц. Из них 4 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 85 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением). За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 911 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 5 020 человек. Выздоровели всего 3 826 человек, из них 323 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. За отчетные сутки выписаны 74 человека, из них 10 детей. Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 102 больных с подтвержденным COVID-19. Как сообщали Українськi Новини, в Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекодное количество людей. В столице количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться.